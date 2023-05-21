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Spor

Nuggets NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Los Angeles Lakers'ı 119-108 yenen Denver Nuggets, Batı Konferansı final serisinde skoru 3-0'a getirdi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:56 . 21/05/2023 Pazar
AA
Nikola Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Nikola Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Nuggets, sahasındaki ilk iki maçtan sonra Lakers deplasmanında da kazandı.


Nuggets'ın oyun kurucusu Jamal Murray 37 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle mücadelenin en etkili ismi oldu. Nikola Jokic 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Michael Porter da 14 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik katkıda bulundu. Lakers'ta Anthony Davis'in 28 sayı, 18 ribaunt, LeBron James'in 23 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Austin Reaves'in 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.


Nuggets, yine Lakers'ın sahasında oynanacak 4. maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükselecek.


#Denver Nuggets
#Los Angeles Lakers
#NBA
1 saat önce
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