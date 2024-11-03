Alperen Şengün'ün 'double-double'ı yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Warriors'a uzatmada kaybeden Rockets'ta Alperen Şengün, 20 dakika 38 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 10 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla tamamladı. Üçüncü yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Tari Eason 27 ve Jabari Smith Jr 21 sayı kaydetti.

Sezonun 5. galibiyetini alan Warriors'ta ise Buddy Hield 27 ve Jonathan Kuminga 23 sayıyla oynadı.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 114-113 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 ve Sam Merrill 17 sayıyla oynarken Jarrett Allen 15 sayı, 12 ribaunt ve Darius Garland 11 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergiledi.

Beşinci mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Damian Lillard 41 sayı, 9 asist ve Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 16 ribaunt, 9 asistle mücadele etti.

Bu sezon 4. galibiyetini alan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 27 ve Jay Huff 20 sayı üretirken, Ja Morant 18 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.