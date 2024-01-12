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Spor

2024 NBA All-Star oylamasında son 8 gün! Alperen Şengün 6. sırada

2024 NBA All-Star için geri sayım başladı. Bu sene Houston Rockets’te performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken milli basketbolcu Alperen Şengün, 2024 NBA All-Star maçında yer alacak adaylar listesinde bulunuyor. All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve NBA.com üzerinden başladı. Peki, 2024 NBA All-Star için oy nasıl kullanılır, son tarih ne zaman? Alperen kaçıncı sırada? İşte detaylar.

14:30 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
2024 NBA All-Star için geri sayım başladı.
2024 NBA All-Star için geri sayım başladı.
2024 NBA All-Star’da oylama süreci devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün de öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve
üzerinden başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor. Peki, NBA All-Star için oy nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

2024 NBA ALL-STAR İÇİN OY NEREDEN, NASIL KULLANILIR?

Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden "Start Voting Now" seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için "West" kadrosuna girmesi gerekiyor. Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇINCI SIRADA?

All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

Paul George'u geride bırakan Alperen, Kawhi Leonard'ın yerine gözünü dikti. İki oyuncu arasında sadece 100 bin civarında oy farkı bulunuyor.

2024 NBA ALL-STAR OYLAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

ALPEREN ŞENGÜN ROCKET TARİHİNE GEÇTİ

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Şengün; saha içi şutlarda %54.7'lik isabaet oranı yakalarken, 21.5 sayı, 9 ribaunt ve 5.2 asist ortalamalarına sahip oldu. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.





#NBA
#Houston Rockets
#Alperen Şengün
20 saat önce
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