2024 NBA All-Star’da oylama süreci devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün de öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve NBA.com üzerinden başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor. Peki, NBA All-Star için oy nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

2024 NBA ALL-STAR İÇİN OY NEREDEN, NASIL KULLANILIR?

Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden "Start Voting Now" seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için "West" kadrosuna girmesi gerekiyor. Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

ALPEREN ŞENGÜN KAÇINCI SIRADA?

All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

Paul George'u geride bırakan Alperen, Kawhi Leonard'ın yerine gözünü dikti. İki oyuncu arasında sadece 100 bin civarında oy farkı bulunuyor.

2024 NBA ALL-STAR OYLAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

ALPEREN ŞENGÜN ROCKET TARİHİNE GEÇTİ

Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA'deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets'ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Şengün; saha içi şutlarda %54.7'lik isabaet oranı yakalarken, 21.5 sayı, 9 ribaunt ve 5.2 asist ortalamalarına sahip oldu. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.















