Celtic taraftarı: Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut

İskoçya Premier Lig'in 8. haftasında Celtic, The Smisa Stadı'nda St. Mirren'e konuk oldu.

Maç öncesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için saygı duruşunun başladığı sırada Celtic taraftarları "Kraliyet ailesinden nefret ediyorsan alkış tut" tezahüratında bulundu.

Saygı duruşunun bitmesiyle sahadaki bir grup taraftarın ise Celtic taraftarlarının kraliyet ailesini protestosunu yuhaladığı görüldü.

🚨🚨| LATEST: Celtic fans singing ‘if you hate the royal family clap your hands’ , whilst fans and the players are clapping. pic.twitter.com/T0qcqHe5m9 — UKFactCheckPolitics (@UKFCP_) September 18, 2022

"Protokole uyacağız"





Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou maçın öncesinde yaptığı açıklamada, "Kraliçenin ölümüyle ilgili protokole uyacağız. Maçtan önce saygı duruşu ve bir dakikalık alkış olacak. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunu saygı çerçevesinde yapacağız. Taraftarımızın da aynısını yapmasını istiyoruz" diye konuşmuştu.

Postecoglou, maç sonrasında taraftarların kraliyet ailesini protestosuna ilişkin yorumda bulunmadı.

Celtic'in 14 Eylül'de Shaktar Donetsk'le oynadığı maçta Celtic taraftarlarının Kraliyet ailesi aleyhindeki hakaret içerikli pankart taşıması tepkilere yol açmıştı.

Celtic, Kraliçe Elizabeth’in ölümüne neden üzülmedi?: "Elizabeth tabuta girdi." pic.twitter.com/RvfnoScKMk — SPOR (@yenisafakspor) September 10, 2022

