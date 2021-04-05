Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün test sonuçları bekleniyor

Devre arasında Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, ligde sadece 1 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle zirve yarışında farkı açma şansını yitiren Beşiktaş, çarşamba günü konuk edeceği Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlılarda, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün karantina süresi henüz dolmadığı için takımla birlikte çalışmalarda yer almadı. Bu iki futbolcunun karantina süresi bu gece dolacak ve yarın yapılacak olan testler negatife dönerse, takımla çalışarak Alanyaspor maçının kadrosuna girebilecek.

Sakatlığı süren ve Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Aboubakar da çalışmaya katılmadı.

Futbol takımımız, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 🦅 pic.twitter.com/E0OdLs9zPm REKLAM April 5, 2021