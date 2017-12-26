Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi

Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.

Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.

İşte o paylaşım;

#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw — Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017