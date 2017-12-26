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Vida'ya Cenk Tosun 'Come to Beşiktaş' dedi

Cenk Tosun Vida'ya 'Come to Beşiktaş' dedi

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Hırvat stoper Domagoj Vida'ya, golcü oyuncu Cenk Tosun 'Come to Beşiktaş' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.

Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.

Beşiktaş, transferi için uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida'da mutlu sona çok yakın.

Siyah-beyazlı kulüp Hırvat stoperle görüşmelere başlandığını borsaya bildirirken, sosyal medya hesabından da meşhur sloganı 'Come to Beşiktaş'ın' videosunu paylaştı.

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan videoda golcü oyuncu Cenk Tosun, Vida'yı Beşiktaş'a davet etti.

İşte o paylaşım;

Beşiktaş Vida'yı açıkladı
Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın transferinde mutlu sona ulaştı.Kulüpten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vida'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.Domagoj Vida&#39;nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017

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