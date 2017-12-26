Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kulüpten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vida'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.
- Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU
Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır. #ComeToBeşiktaş ⚡️ pic.twitter.com/3eyuXFYaxU— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017
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