Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vida'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.