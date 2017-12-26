SÜPER LİG

Beşiktaş Vida'yı açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hırvat stoper Domagoj Vida ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vida geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formasıyla poz verdi.

Vida geçtiğimiz günlerde Beşiktaş formasıyla poz verdi.

Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Domagoj Vida'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Vida'nın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığı açıklandı.

  • Hırvat savunmacının Beşiktaş'a 3,5 yıllık imza atması bekleniyor.


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