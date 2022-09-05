Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar: Uçan tekmeyi yerken izleyecek miyiz?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maça ise Ankaragüçlü bir taraftarın Cenk Tosun'a uçan tekme attığı anlar damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, bu sırada yaşananları anlattı.

Tosun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor? Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.