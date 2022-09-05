Spor Cenk Tosundan flaş açıklamalar Uçan tekmeyi yerken izleyecek miyiz?
FUTBOL FUTBOL

Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar: Uçan tekmeyi yerken izleyecek miyiz?

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maça ise Ankaragüçlü bir taraftarın Cenk Tosun'a uçan tekme attığı anlar damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, bu sırada yaşananları anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosundan flaş açıklamalar: Uçan tekmeyi yerken izleyecek miyiz?
Cenk Tosun o anları anlattı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Maça ise Ankaragüçlü bir taraftarın Cenk Tosun'a uçan tekme attığı anlar damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, bu sırada yaşananları anlattı.

Tosun, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Maçı geçtim, yenersin ya da yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilecek durum değil. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize gelip uçan tekme ile bize müdahale edebiliyor? Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok.” ifadelerine yer verdi.

Futbolla alakası yoktu

'Futbolla alakası yoktu'

Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst, yaşananlara tepki gösterdi.
Acemi hakem verilmesin

'Acemi hakem verilmesin'

Antalyaspor Basın Sözcüsü, Kasımpaşa maçının ardından TFF'ye seslendi.
Kabul edilebilir değil

'Kabul edilebilir değil'

Valerien Ismael, Souza'nın kırmızı kartını değerlendirdi.
'Oğuzhan Akgün <br>neden oldu'

'Oğuzhan Akgün
neden oldu'

​Ömer Erdoğan, karşılaşma sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.
'Tekme atabilirsin mi' <br>diyecekti'

'Tekme atabilirsin mi'
diyecekti'

​Salih Uçan'dan yaşanan olaylara sert tepki
Uçan tekme atıldı

Uçan tekme atıldı

​Beşiktaşlı Cenk Tosun'a saldırı
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti.
Kasımpaşa <br>deplasmanda kazandı

Kasımpaşa
deplasmanda kazandı

​Antalyaspor sahasında kaybetti.
İtirazda bulunduk

İtirazda bulunduk

Gürcistan-Türkiye maçında ortalık karıştı.
'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.
Neden oynamadı?

Neden oynamadı?

​Ersin Destanoğlu, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde bekledi.
Beridze<br>2 gol attı

Beridze
2 gol attı

​Ankaragücü'nün yeni transferi Beridze, Beşiktaş'a 2 gol attı.
İlk şutunu<br>gole çevirdi

İlk şutunu
gole çevirdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli ilk şutunda gol attı.
Penaltı var mı?

Penaltı var mı?

Hatayspor-Adana Demirspor maçında tartışma çıkartan pozisyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.