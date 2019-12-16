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Cenk Tosun'un takımı Everton'dan dev hamle: Ancelotti geliyor

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da teknik direktörlük görevi için Carlo Ancelotti ile anlaşmaya varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Carlo Ancelotti son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

Carlo Ancelotti son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

Fotoğraf: Ciro De Luca

Carlo Ancelotti adım adım Everton'a gidiyor. Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli'de görev yapıyordu.

  • Öte yandan Everton'da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson'ın Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı.

İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United'dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.


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