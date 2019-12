Cenk Tosun'un takımı Everton'dan dev hamle: Ancelotti geliyor

Carlo Ancelotti adım adım Everton'a gidiyor. Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği İtalyan teknik adamla prensipte anlaştı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Marco Silva ile yolların ayrılmasından sonra menajerlik koltuğu için bir numaralı adayını Ancelotti olarak belirleyen Merseyside ekibi, deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardı.

Carlo Ancelotti, Everton ile görüşmek üzere dün Liverpool şehrindeydi. Ancelotti son olarak Napoli'de görev yapıyordu.

Öte yandan Everton'da geçici menajerlik koltuğunda oturan Duncan Ferguson'ın Lig Kupası'nda oynanacak Leicester City maçında takımın başında olacağı açıklandı.

İskoç teknik adam Chelsea ve Manchester United'dan dört puan alarak gözleri üzerine çekmişti.

BREAKING: Carlo Ancelotti has agreed a deal in principle to become the next Everton manager, Sky Sports News understands — Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 Aralık 2019