Cezası olan Josef de Souza neden kamp kadrosuna alındı?
Beşiktaş'ın kadrosunda dikkati çeken detay: Cezalı futbolcu listede
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı olan ancak Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulan Josef de Souza, indirim yapılması ihtimali göz önünde bulundurularak kafileye dahil edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.
Josef için Tahkim Kurulu'nun kararı bekleniyor
Cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurulan Josef de Souza listeye eklendi. Brezilyalı futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise kurulun indirim konusundaki kararına göre belli olacak.
Hatırlanacağı üzere PFDK, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlı kulüp bu ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.
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