Beşiktaş'ın kadrosunda dikkati çeken detay: Cezalı futbolcu listede

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile Kevin N'Koudou kafilede yer almadı.

Josef için Tahkim Kurulu'nun kararı bekleniyor

Cezasının indirilmesi için Tahkim Kurulu'na başvurulan Josef de Souza listeye eklendi. Brezilyalı futbolcunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı ise kurulun indirim konusundaki kararına göre belli olacak.





Hatırlanacağı üzere PFDK, Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza vermişti. Siyah-beyazlı kulüp bu ceza için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

📋 Gaziantep FK maçı kamp kadromuz. #GFKvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/gcxWmuHmEF — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2020