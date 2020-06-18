PREMİER LİG

Chelsea yeni golcüsünü açıkladı: 5 yılık imza

Premier Lig ekibi Chelsea, Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncusu Timo Werner'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Werner, bu sezon Bundesliga'da 26 gol attı.

Werner, bu sezon Bundesliga'da 26 gol attı.

Fotoğraf: IHA

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, Timo Werner transferini bitirdi. Resmi sitesinden 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladığını duyuran Chelsea, golcü oyuncunun önümüzdeki ay sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacağını açıkladı. Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen

"Chelsea taraftarıyla buluşmayı dört gözle bekliyorum"

Werner, “Chelsea’ye imza attığım için çok mutluyum, bu büyük kulübe katılmak benim için çok gurur verici. Leipzig’e de teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza dek kalbimde olacaklar. Gelecek sezonu yeni takım arkadaşlarımla, yeni menajerimle ve elbette Chelsea taraftarları ile buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bizi çok başarılı günler bekliyor” dedi.

  • Transferin maddi yönü ve süresi ile ilgili henüz resmi bir açılama yapılmazken, Werner Alman ekibi Leipzig’de bu sezon toplamda çıktığı 43 maçta 32 gol 13 de asist kaydetti.

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