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Spor

City yine şampiyon: Tarihe geçtiler

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, şampiyon oldu.

20:23 - 19/05/2024 Pazar
AA
Phil Foden Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.
Phil Foden Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.

Premier Lig'in 38. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.


Ev sahibi takım, Phil Foden'ın 2, 18 ve Rodri'nin 59. dakikada attığı gollerle 3-1 galip geldi. West Ham United'ın golü, 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.


İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.


Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.





#Premier Lig
#Manchester City
#Arsenal
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