City yine şampiyon: Tarihe geçtiler

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.