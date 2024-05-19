City yine şampiyon: Tarihe geçtiler

Premier Lig'in 38. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.
Ev sahibi takım, Phil Foden'ın 2, 18 ve Rodri'nin 59. dakikada attığı gollerle 3-1 galip geldi. West Ham United'ın golü, 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.
İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, lider girdiği haftada puanını 91 yaparak Premier Lig'de üst üste 4 olmak üzere 10. kez şampiyonluğa ulaştı.
Son 7 sezonda 6. kez zafere ulaşan Manchester ekibi, İngiltere'nin en üst düzey futbol liginde art arda 4 defa şampiyonluk sevinci yaşayan ilk takım oldu.