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Spor

Premier Lig’de yılın oyuncusu belli oldu

İngiltere Premier Lig’de 2023-2024 sezonunda yılın futbolcusu Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Phil Foden seçildi.

13:48 - 18/05/2024 Cumartesi
IHA
Phil Foden'un güncel piyasa değeri 130 milyon euro
Phil Foden'un güncel piyasa değeri 130 milyon euro

Premier Lig’de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.


Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City’de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu.




6. şampiyonluğuna koşuyor

23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansından dolayı memnun olduğunu söyledi.


Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.







#Premier Lig
#Phil Foden
#Manchester City
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