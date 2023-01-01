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Spor

Colley deprem anında yaşadıklarını anlattı: Korkudan dilim tutuldu

Beşiktaş forması giyen Omar Colley, Fas'ta meydana gelen deprem felaketine milli takım kampında yakalandı. Korkudan dilinin tutulduğunu belirten Gambiyalı futbolcu, ikinci kattan atlamayı düşündüğünü söyledi.

14:21 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Colley, deprem sonrası psikolojik destek aldığını açıkladı.

Colley, deprem sonrası psikolojik destek aldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı futbolcu Omar Colley, milli takım kampı için bulunduğu Fas'ta yaşadığı deprem anlarını anlattı.


"İkinci kattan atlamayı düşündüm"

BBC'ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Ne olduğunu anlamadan uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm" dedi.


"Hala aklımdan çıkmıyor"

Yaşadıklarını unutamadığını ifade eden Colley, "Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. O anlar hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam; araba veya uçak sesi, sanki deprem oluyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.


"Kulüp psikoloğuyla konuştum"

Büyük travma yaşadığını aktaran Gambiyalı oyuncu, "İstanbul'a dönünce kulüp psikoloğuyla konuştum. Eşime olanları anlattım. Kız kardeşim ve Beşiktaşlı takım arkadaşlarımla konuştum ve bu beni daha iyi hissettirdi" ifadelerini kullandı.





#Fas
#Omar Colley
#Beşiktaş
14 dakika önce
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