Colley deprem anında yaşadıklarını anlattı: Korkudan dilim tutuldu

BBC'ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Ne olduğunu anlamadan uyandım. Odamın kapısını açmaya çalıştım ama açamadım çünkü kapının önüne beton düşüyordu. Arka kapıyı açmaya çalıştım, ikinci kattan atlamayı düşündüm" dedi.

Yaşadıklarını unutamadığını ifade eden Colley, "Takım menajeri bana iyi olup olmadığımı sordu ama tek kelime edemedim. Korkudan dilim tutuldu. O anlar hala aklımdan çıkmıyor. Ne zaman bir ses duysam; araba veya uçak sesi, sanki deprem oluyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.