SERİE A

Cristiano Ronaldo Juventus doktorlarını şaşkına döndürdü

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibi için sağlık kontrollerinden geçerken doktorları şaşkına uğrattı. Test sonuçlarına göre oyuncunun vücudunun 20 yaşında olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 105 milyon dolara transfer oldu ve yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 105 milyon dolara transfer oldu ve yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Bunun sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.

Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.


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