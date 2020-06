Denemeye devam: 2 yıl içinde 3 teknik adam değiştirdiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, 2 yıllık başkanlığı sürecinde futbol A takımında 3 kez teknik direktör değişirken, aynı durum altyapıda da 3 teknik adam değişikliği olarak gerçekleşti. Göreve geldiğinde teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran başkan Ali Koç, Phillip Cocu ile sezona başlamıştı. Hollandalı çalıştırıcının görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Erwin Koeman ile yola devam edilmiş, ardından ise Ersun Yanal, teknik direktör olarak göreve getirilmişti. Yanal ile yolların ayrılması sonrası 3.5 ay geçmesine rağmen teknik direktör halen belirlenmedi. Yeni teknik adam, Ali Koç yönetimindeki 4. çalıştırıcı olacak. Diğer yandan son olarak teknik direktörlük için ismi geçen Sergiy Rebrov’un F.Bahçe’nin teklifini reddettiği öğrenildi. Altyapıda da değişikliğe giden başkan Ali Koç, Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdı. Ardından İspanyol teknik adam David Badia’yı takımın başına getirdi. Bir yıl geçmeden Badia ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, bu kez Serdar Dayat’ı altyapı koordinatörü olarak görevlendirdi. Fenerbahçe, altyapı koordinatörü olarak en son 2 yıl önce Konyaspor’da görev yapan Tahir Karakaya ile anlaşmaya vardı. Altyapı yönetiminde sık yaşanan bu değişikliklerin altyapı oyuncularının eğitiminde olumsuz bir etki edeceği düşünülüyor.

Koç ve Özsoy PFDK’lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF’den yapılan açıklamada Ali Koç’un, 5 ve 7 Haziran tarihlerinde kulübün internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalar yapması nedeniyle PFDK’ye sevkine karar verildi. Özsoy’un da aynı nedenden kurula sevki kararlaştırıldı. Yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle sarı-lacivertli kulüp de PFDK’ye gönderildi.

Isla resmen gitti

Fenerbahçe, bir süreden beri idmanlara çıkmayan Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli takıma, 2017-18 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4’er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi. Şilili sağ bek, geçen sezon 28 Süper Lig, 8 Avrupa, 1 Türkiye Kupası, bu sezon ise 19 lig ve 6 Türkiye Kupası maçına çıktı.