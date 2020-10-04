SÜPER LİG

Denizlispor Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Denizli'de kazanan yok

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda konuk olduğu Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor-Konyaspor maçının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Skubic ile Sagal'ın hava topu mücadelesi

Skubic ile Sagal'ın hava topu mücadelesi

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Ligin 4. haftasında Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor ise 2'ye yükseltti.

Denizlispor-Konyaspor maç özeti

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Teknik direktörler İsmail Kartal ile Prosinecki, mücadeleyi heyecan içerisinde takip etti.
Teknik direktörler İsmail Kartal ile Prosinecki, mücadeleyi heyecan içerisinde takip etti.
DHA

İkinci devrede de gol sesi çıkmadı

55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz bitti.

Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı
Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.52. dakikada Morais’in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.55. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban’dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.62. dakikada Pereira’nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi’nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-170. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.75. dakikada Kenan Özer’in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim’e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1 Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Süper Lig&#39;de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (2 Eki, 2020, 12:01ös PDT)

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