SÜPER LİG

Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında tartışmalı bir penaltı kazanan Antep ekibi, Maxim'in vuruşuyla beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

  • 1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.
  • 21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
  • 26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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