Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
- 1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.
- 21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
- 26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
- Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
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