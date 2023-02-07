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Spor

Deprem sonrası Kahramanmaraşspor tesisleri kullanılamaz hale geldi

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, büyük yıkıma neden oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:22 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraşspor tesisleri kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraşspor tesisleri kullanılamaz hale geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler, geride enkaz bıraktı.


Merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da birçok bina yıkıldı. Binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da yaralandı.


Deprem sonrasında TFF 3. Lig takımlarından Kahramanmaraş'ın tesisleri de kullanılamaz hale geldi. Tesisleri gezenler, o anları videoya alırken, duvarların hasar aldığı görüldü.




#Kahramanmaraşspor
#deperm
#Pazarcık
30 dakika önce
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Deprem sonrası Kahramanmaraşspor tesisleri kullanılamaz hale geldi
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