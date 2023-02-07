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Spor

Lincoln Henrique'den depremzedeler için örnek davranış

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde zarar gören çocuklu bir aileyi evinde misafir etmek istediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

16:03 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

Futbol dünyasından, 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza yapılan yardımlar devam ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.


Lincoln Henrique'nin yaptığı paylaşım futbolseverlerden takdir gördü.



#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
1 saat önce
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Lincoln Henrique'den depremzedeler için örnek davranış
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