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Spor

Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip tahliye edildi

Süper Lig ekibi Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibin tahliyesini sağlandı. Özel uçak ayarlayan teknik direktör Volkan Demirel, herkesin Adana'ya geçmesini sağladı.

14:02 . 7/02/2023 Salı
DHA
Volkan Demirel

Volkan Demirel

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde Hataysporlu Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı. Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Volkan Demirel özel uçak ayarladı

Yaşanan gelişmelerin üzerine dün teknik direktör Volkan Demirel, takımı Hatayspor tesislerinde bir araya topladı. Sürekli yardım çağrılarını yineleyen Volkan Demirel önderliğinde Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibin Adana'ya geçmeleri sağlandı. Bordo-beyazlılar, Adana'dan kalkan özel uçakla ailelerine ulaşacak.


"Ailelerimizin yanına gidiyoruz"
Hataysporlu oyuncu Kerim Alıcı ise yaptığı açıklamada, "Takım halinde Hatay'dan Adana'ya geldik. Uçağımız birazdan kalkacak. Ailelerimizin yanına gidiyoruz" dedi.
 

#deprem
#hatayspor
#volkan demirel
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