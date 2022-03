Derbinin 18. dakikasında kritik pozisyon: VAR devreye girdi İrfan Can atıldı Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı derbi karşılaşmasının 18. dakikasında saha karıştı. İrfan can Kahveci'nin Siopis'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük pozisyonu devam ettirirken VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izlemeye giden Küçük, İrfan Can Kahveci'ye direkt kırmızı kartını gösterdi ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

