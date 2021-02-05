Spor Derbinin en değerli futbolcusu Galatasaraydan
SÜPER LİG

Derbinin en değerli futbolcusu Galatasaray'dan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri dikkati çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak.

Haber Merkezi İHA
Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan derbi 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Süper Lig’in 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin euroluk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor.

1 milyar 662 milyon TL’lik derbi

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL.

En değerlisi Gedson Fernandes

Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Fernandes’in 13 milyon 500 bin euro değeri bulunuyor. Onu Marcao 12 milyon euro ve Christian Luyindama’nın 7 milyon 500 euro değeri var.

Fenerbahçe'de Altay zirvede

Fenerbahçe’nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay’ın 11 milyon euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan’ın 10 milyon euro, Mbwana Samatta’nın da 8 milyon euro piyasa değeri yer alıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın
SPOR
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Cüneyt Çakır'ın

Haftanın 11'ine sarı-kırmızı damga
FOTOĞRAF 12
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Muslera (Galatasaray): 8.5 puan
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Koray Altınay (Karagümrük): 8 puan
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Donk (Galatasaray): 8.8 puan
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Vida (Beşiktaş): 7.8 puan
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Saracchi (Galatasaray): 8.4 puan
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Berat Özdemir (Trabzonspor): 8.4 puan
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Soner Aydoğdu (Göztepe): 8.1 puan
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Onyekuru (Galatasaray): 9 puan
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Boupendza (Hatayspor): 8.4 puan
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Djaniny (Trabzonspor): 9 puan
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Ndiaye (Göztepe): 8 puan
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Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Haftanın 11'ine sarı-kırmızı damga
İstatistik sitesi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 23. haftanın 11'ini belirledi. Galatasaray'ın 4 futbolcu ile damga vurduğu kadroda Trabzonspor ve Göztepe'den ise 2'şer oyuncu yer aldı.


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