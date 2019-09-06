Diaby takım arkadaşlarıyla tanıştı
SÜPER LİG

Diaby takım arkadaşlarıyla tanıştı

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby, siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

Haber Merkezi AA
Diaby'nin Beşiktaş'taki ilk günü.

Diaby'nin Beşiktaş'taki ilk günü.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

4 eksik

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.

Diaby ilk idmanına çıktı

İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

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