Doğukan Sinik'e yurt dışından sürpriz talip

Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon da devrede.

Menajeriyle görüştüler

Fanatik'in haberine göre Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'dan davet alan Doğukan Sinik, Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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SPOR Antalyaspor kaybetmiyor



