Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Doğukan Sinike yurt dışından sürpriz talip
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Doğukan Sinik'e yurt dışından sürpriz talip

Lyon Kulübü, Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'in menajeriyle temasa geçti. Fransız ekibinin sezon sonu genç oyuncu için 3-4 milyon euro civarında bir teklifte bulunacağı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Doğukan Sinike yurt dışından sürpriz talip
Doğukan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor'un 23 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Sinik Fransızların radarına girdi. Süper Lig 'de büyük takımların kadrosuna katmak için sezon sonu yarışa gireceği genç kanat oyuncusu için Lyon da devrede.

Menajeriyle görüştüler

Fanatik'in haberine göre Fransız kulübünün yetkilileri Doğukan Sinik'in menajeri ile iletişime geçti. Lyon'un sezon sonunda 3-4 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Antalyaspor altyapısından yetişen ve bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'dan davet alan Doğukan Sinik, Süper Lig'de 28 maçta 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Doğukan Sinik (@dogukansinik)'in paylaştığı bir gönderi

Antalyaspor kaybetmiyor
SPOR
Antalyaspor kaybetmiyor


Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'
Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.
Endişelendiren görüntü

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

​Yetkililer anında harekete geçti.

Baskılara dayanamadılar: Elon Musk ile masaya oturacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.