Dorukhan Toköz transfer sorusuna cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, katıldığı ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde oldukları için çok mutlu olduğunu belirten Toköz, "Gurur duyuyoruz. Milli takımdan bazı arkadaşlarımızla geldik, heyecanlıyız. İnşallah ödülümüzü alıp gideceğiz. Her şey yolunda. Burada hocalarımız var, bakanımız burada, futbolcu arkadaşlarımız var, başka branşlardan arkadaşlarım var, çok mutluyuz burada olduğumuz için" diye konuştu.

"Ozan'la ayrı bir ilişkimiz var"

A Milli Takım'daki arkadaşlık ve dostluk ortamına da değinen başarılı futbolcu, "Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer" açıklamasında bulundu.

"Takım olarak daha iyi olacağız"

Beşiktaş hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Biraz sıkıntılı başlamıştık ama toparlıyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını biliyoruz, öyle hissediyoruz. Bakalım bundan sonra 3 puanlar art arda gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

Yapılan eleştiriler için ise Toköz, "Futbolda oluyor böyle şeyler. Tabii ki normal, bir sürü insan izliyor, eleştiriye de açık bir iş. Yapacak bir şey yok. Herkes eleştiriyor, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta mutluyum"

Transferi hakkında ise 24 yaşındaki futbolcu, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" dedi.

Ortayı bulalım Dorukhan Beşiktaş’ta, dış tranfer döneminin kapanmasının ardından iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Milli futbolcu Dorukhan Toköz konusu siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasını meşgul ediyor. Yönetim, Dorukhan konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, maaşında iyileştirme yapılması yönünde talebinin olduğu biliniyor. Yeni teklif yapıldıBaşkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Aksi takdirde ise Allah yolunu açık etsin” sözlerini kullandığı Dorukhan konusuyla artık Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek. Menajeri Ahmet Bulut ise, Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş’tan başka bir takımla görüşmediklerini belirtti. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan konusunda temkinli davranan Beşiktaş yönetimi, 500 bin euro teklif ettiği orta saha oyuncusuna bonusların da olduğu yeni teklifini yaptı ve “Ortayı bulalım” mesajını verdi. Dorukhan’ın 1.1 milyon euroluk talebini 900 bin euroya indirdiği öğrenildi. Beşiktaş'ta taşlar oynuyor: Sergen Yalçın'dan dikkati çeken kadro kararı

"Eksiklerim var ama toparlayacağız"

Performansına da değinen genç oyuncu, "Benimki büyük bir sakatlıktı, her futbolcunun başına gelmeyen bir sakatlıktı. Bana daha fazla süre vermişlerdi dönmek için ancak erken döndüm. Bir sene oynamamanın dezavantajı var ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne koyarak gidiyoruz. Eksiklerimiz var ama oynaya oynaya toparlayacağız" diye konuştu.