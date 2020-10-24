Ortayı bulalım Dorukhan

Beşiktaş’ta, dış tranfer döneminin kapanmasının ardından iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Milli futbolcu Dorukhan Toköz konusu siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasını meşgul ediyor. Yönetim, Dorukhan konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, maaşında iyileştirme yapılması yönünde talebinin olduğu biliniyor.

Yeni teklif yapıldı

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Aksi takdirde ise Allah yolunu açık etsin” sözlerini kullandığı Dorukhan konusuyla artık Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek. Menajeri Ahmet Bulut ise, Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş’tan başka bir takımla görüşmediklerini belirtti. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan konusunda temkinli davranan Beşiktaş yönetimi, 500 bin euro teklif ettiği orta saha oyuncusuna bonusların da olduğu yeni teklifini yaptı ve “Ortayı bulalım” mesajını verdi. Dorukhan’ın 1.1 milyon euroluk talebini 900 bin euroya indirdiği öğrenildi.