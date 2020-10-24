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Ortayı bulalım Dorukhan

Beşiktaş’ta gündemin bir numaralı konusu Dorukhan Toköz. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyla görüşen siyah-beyazlılar, orta noktayı bulup sözleşme uzatmak istiyor. Dorukhan’ın yıllık 900 bin euroya indiği ve görüşmeleri Asbaşkan Emre Kocadağ’ın yürüttüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dorukhan Toköz'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Dorukhan Toköz'ün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Beşiktaş’ta, dış tranfer döneminin kapanmasının ardından iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Milli futbolcu Dorukhan Toköz konusu siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasını meşgul ediyor. Yönetim, Dorukhan konusunu devre arasına kadar çözmek istiyor. Siyah-beyazlı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun, maaşında iyileştirme yapılması yönünde talebinin olduğu biliniyor.

Yeni teklif yapıldı

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Beşiktaş’ta oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalar. Aksi takdirde ise Allah yolunu açık etsin” sözlerini kullandığı Dorukhan konusuyla artık Asbaşkan Emre Kocadağ ilgilenecek. Menajeri Ahmet Bulut ise, Milli futbolcu ile ilgili Beşiktaş’tan başka bir takımla görüşmediklerini belirtti. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan konusunda temkinli davranan Beşiktaş yönetimi, 500 bin euro teklif ettiği orta saha oyuncusuna bonusların da olduğu yeni teklifini yaptı ve “Ortayı bulalım” mesajını verdi. Dorukhan’ın 1.1 milyon euroluk talebini 900 bin euroya indirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı formayla toplamda 40 maça çıkan Dorukhan, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.
Siyah-beyazlı formayla toplamda 40 maça çıkan Dorukhan, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Beşiktaş'ta taşlar oynuyor: Sergen Yalçın'dan dikkati çeken kadro kararı
Beşiktaş'ta taşlar oynuyor: Sergen Yalçın'dan dikkati çeken kadro kararı

Beşiktaş’ta, pazartesi günü oynanacak olan Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Denizli deplasmanında bazı değişiklikler yapabileceği dile getiriliyor. Siyah beyazlılar; Hasic, Atakan, N’Koudou ve Mensah’tan bu maçta yararlanamayacak. Kadrodaki eksikler nedeniyle Aboubakar’ı sol kanatta, Larin’i de ileri uçta deneyen Sergen Yalçın, son kararını maç günü verecek. Sergen Yalçın, yapılan son antrenmanlarda Aboubakar-Larin ikilisini birlikte denedi ancak Kamerunlu golcüye özel bir görev verdi. Aboubakar, direkt en uçta oynamak yerine zaman zaman kanat bölgesine zaman zaman da 10 numaraya gelerek, oyun kurma görevine de soyunacak. Orta sahada ise Atiba, Dorukhan, Josef ve Ljajic’i düşünen deneyimli çalıştırıcının, Ljajic’in durumuna göre Oğuzhan’a da 11’de görev verebileceği belirtiliyor. Savunmada ise Vida’nın yeniden 11’e dönmesi bekleniyor.Sergen Yalçın'ndan Ljajic'e: Sahaya dön

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