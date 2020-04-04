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Dorukhan Toköz'den polemiklere cevap geldi: Ne kontrat, ne para talebim olur

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan sözleşme krizi iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. 23 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Genç oyuncu siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Genç oyuncu siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde menajeri Necdet Ergezen’in siyah-beyazlılarla sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirtmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

"Kulübümde mutluyum"

Dorukhan, "Ben Beşiktaş’a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşme yenileme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020'de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.Dorukhan'dan imalı paylaşımMenajerinin Beşiktaş ile sözleşmesinin uzatıldığı iddiasını yalanlaması üzerine Dorukhan Toköz'den dikkati çeken bir paylaşım geldi. 23 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir" ifadelerini kullandı.İşte Dorukhan'ın o paylaşımı;

Dorukhan'ın paylaşımı
Dorukhan'ın paylaşımı

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