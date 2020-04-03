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Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş ile anlaşamadık

Siyah-beyazlı takımın milli futbolcusu Dorukhan Toköz’ün menajeri, oyuncunun sözleşmesini uzatma çalışmalarının bir sonuca varmadığını, görüşmelerin Ocak 2020’de sona erdiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Dorukhan Toköz'in siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Dorukhan Toköz'in siyah-beyazlı kulüp ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşme yenileme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.


Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020'de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.
23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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