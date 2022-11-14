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Genç kalecinin Dünya Kupası öncesinde ayağı kırıldı

İtalya Serie A takımlarından Spezia forması giyen Polonyalı kaleci Bartlomiej Dragowski'nin Verona ile oynanan karşılaşmada ayağı kırıldı. Dünya Kupası listesinde yer alan 25 yaşındaki oyuncu, turnuvaya bir hafta kala kötü bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası öncesinde kaleci Bartlomiej Dragowskinin ayağı kırıldı
Bartlomiej Dragowski'nin ayağı kırıldı.

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Polonya Milli Takımı kalecisi Bartlomiej Dragowski'den kötü haber geldi. 25 yaşındaki kaleci geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Dünya Kupası öncesinde kaleci Bartlomiej Dragowski'nin ayağı kırıldı

İtalya Serie A takımlarından Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski, Verona maçında sakatlandı. Bir pozisyonda Veronalı oyuncu Lasanga'nın önündeki topa vurmak isteyen Dragowski'nin ayağı kırıldı.

  • 25 yaşındaki file bekçisinin Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı.

Bartlomiej Dragowski'nin ayağının kırıldığı pozisyon
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