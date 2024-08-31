"Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih takvimi ve kılavuzu, üniversite ek yerleştirme işlemini yapacak adayların gündeminde yer alıyor. İlk tercih sonuçlarına göre yükseköğrenim programlarına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı boşta kaldı.
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt yaptırmayan adaylardan kalan boş kontenjanlar YKS ek tercih kılavuzu ile belli olacak.
2024 YKS tercih sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Özvar, bu süreçte adayların, kontenjanları dolmayan programlara yerleşme şansı bulabileceklerini belirtti.