"Üniversite ek tercihler ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS 2. tercih takvimi ve kılavuzu, üniversite ek yerleştirme işlemini yapacak adayların gündeminde yer alıyor. İlk tercih sonuçlarına göre yükseköğrenim programlarına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre adaylardan 802 bin 170'i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218'i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı boşta kaldı.