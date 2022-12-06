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Dünya Kupası'nda günün programı: 6 Aralık Salı

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu bugün oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte sona erecek. Peki bugün ( 6 Aralık Salı ) Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünya Kupasında günün programı (6 Aralık Salı): Bugün hangi maçlar var?
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2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenleniyor. Turnuvada son 16 turu bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte sona erecek.

Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile ispanya, bugün son 16 turu maçında karşılaşacak. Turnuvada dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider bitirdi. İspanya ise E Grubu'nu 4 puan ve averajla 2. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Portekiz-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası son 16 turuda diğer maçta Portekiz ile isviçre bugün çeyrek final için mücadele edecek. H Grubu'nu Portekiz, 6 puan toplayarak lider çıktı, isviçre ise G Grubu'nu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna kaldı. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Portekiz ile isviçre, Dünya Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

ÖZET | Brezilya-Güney Kore: 4-1
SPOR
ÖZET | Brezilya-Güney Kore: 4-1

ÖZET | Japonya-Hırvatistan: 2-4
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ÖZET | Japonya-Hırvatistan: 2-4


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