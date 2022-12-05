ÖZET | Japonya-Hırvatistan: 2-4 Hırvatistan, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta Japonya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Livakovic, penaltı atışlarında yaptığı üç kurtarışla yıldızlaştı.

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