Dünyayı dize getirdi

Sancaktepe Belediyespor’un alt yapıdan yetiştirdiği ve Türk güreşine kazandırdığı Arif Özen, Slovakya’nın Trnova kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda, Serbest Stilde 86 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, altın madalya kazandı. Slovakya’nın Trnava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 86 kiloda Arif Özen, Rus rakibi Alik Shebzukhov’u çekişmeli geçen maçta (6-5) yendi ve 2. tura yükseldi. Bu turda ABD’li Leo John Dephez’i (6-1), çeyrek finalde de Gürcü Demur Megenieshvili’yi (11-0) sayı tuşuyla mağlup eden Özen, adını yarı finale yazdırdı. Güçlü rakibi İranlı Sayedfazıl Hashemijoubari’yi zorlu bir mücadele sonunda (4-3) yenerek finale yükselen mili sporcu, Hintli Dupiak Punia ile altın madalya için güreşti. Dünya Yıldızlar Şampiyonu rakibini (2-1) yenen Arif Özen altın madalya kazandı. Günün diğer mücadelesinde Erhan Yaylacı, 96 kilo üçüncülük maçında Rus Khok Khuhov’u 7-3 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

KASAPOĞU VE ERDEM’DEN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapolu, altın madalyaya ulaşan Arif Özen’i sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Özen’in başarısıyla gurur duyduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Slovakya’da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Arif Özen’i yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Arif Özen’in yetiştiği kulüp olan Sancaktepe’nin belediye başkanı İsmail Erdem de, genç sporcunun başarısını tebrik etti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Arif’le çektirdiği fotoğrafı paylaşan Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Arif Özen, güreşte 86 kiloda Dünya şampiyonu. Sancaktepemiz’in altın çocuğu. Tebrikler Arif, alnından öpüyorum” dedi.