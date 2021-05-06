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Spor Düşme hattından çıktı, gözünü Avrupaya dikti
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Düşme hattından çıktı, gözünü Avrupa'ya dikti

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor’un çıkışı devam ediyor. Gaziantep FK’yı 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi.

Haber Merkezi İHA
Düşme hattından çıktı, gözünü Avrupaya dikti
Sivassporlu futbolcuların gol sevinci

Sivasspor, Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunuyor. Son 16 lig maçında kaybetmeyen Sivasspor, puanını 58 yaptı ve ligin bitmesine 3 hafta kalan 5. sıraya kadar yükseldi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren Sivas temsilcisi, ayrıca koronavirüs vakaları nedeniyle eksik kadrolarla mücadele etmek zorunda kaldı.

14. sıradan 5. sıraya yükseldi

Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Sivasspor, bu sonucun ardından 14. sırada kalmıştı. Rıza Çalımbay’ın ekibi, 24 puanla düşme hattında daha yakın konumdayken, 16 hafta sonunda Avrupa kupaları iddiasına sahip noktaya geldi.

İkinci yarı uçuşa geçti

Sivasspor, ligin ikinci yarısında adeta patlama yaptı. İkinci devrede oynadığı 17 maçta sadece Alanyaspor’a kaybeden kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 34 puan toplayarak önemli bir çıkışa imza attı.

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