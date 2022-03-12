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Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Altay ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve üç puanın sahibi oldu. Malatya ekibi ise geçen hafta kazandığı karşılaşmanın ardından yine yenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Altay kazandı
Altay-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 29. hafta maçları devam ediyor. Günün 16.00 periyodunda yer alan 2 karşılaşmasından biri olan Altay-Yeni Malatyaspor maçı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede siyah-beyazlılar aldığı üç puanla çıkışını sürdürdü.

Maçın tek golü 44. dakikada penaltıdan Altaylı Marco Paixao'dan geldi. Bu sonucun ardından Altay puanını 29'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı ve ligin dibine demir attı. İzmir ekibi ligde oynadığı son üç maçta 7 puan alırken, Malatyaspor ise son üç maçta 3 puan alabildi. Sarı-siyahlı ekip ligde kalma iddiasını matematiksel olarak sürdürse de performansıyla işi zor görünüyor.

Tribünden tam destek

  • Altay taraftarları bu karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın neredeyse tamamını dolduran futbol severler, karşılaşma boyunca takımlarına destek verdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Altay deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
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