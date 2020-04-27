Efsane isimden dikkat çeken sözler: Ben olmasaydım Galatasaray şampiyon olamazdı

Galatasaray forması ile toplam 150 karşılaşmaya çıkan Prekazi, 29 gol 46 asistlik katkısıyla da başarılarda büyük rol oynadı. Prekazi, Galatasaray’ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunun da mimarlarındandı. O günleri anlatırken sitemkar açıklamalar yapan Prekazi, "Ben olmasaydım Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı" dedi.
Akşam'a konuşan Cevad Prekazi'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle;
"Türk futboluna mühür vurdum"
"Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Bir bakın Prekazi ilk senesinde kaç tane gol atmış. İlk senemde Cüneyt kaptan kaç kez forvet oynadı. Sonra Tanju Çolak geldi. O attı 39 gol, ben attım 16 gol. İkimizin toplam gol sayısı 55. Tanju 39 golün 13 tanesini penaltıdan attı. Bu 13 penaltıyı ben atsaydım 29 golle gol kralı olacaktım. Prekazi'yi hep anıyorsunuz Monaco, Monaco diye. Ben Galatasaray'ın en büyük milli piyangosuyum. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Çok az paraya Galatasaray'a imza attım. Benim yolum, biliyorum ki tertemiz. Prekazi olarak Türkiye'ye geldim ve futbolu gösterdim. Ve Türk futboluna damga, mühür vurdum."
"Akademide görev vereceklerini söylediler ama olmadı"
"Bir kaç sene önce Galatasaray'dan beni aradılar. 'Galatasaray'ın akademisinde sizi görevlendireceğiz' diye... Onlarla konuştum. Yapılması gerekenleri anlattım. Ben kabul ettim ama bazı sorunlar çıktı. Belki de reklam yapmak için böyle davrandılar. Tam olarak bilmiyorum. Belki yetenekli genç oyuncuları Galatasaray'a kazandırabilirdim. Ya da Galatasaray'ın yetenekli oyuncularını Avrupa'ya gönderebilirdik. Ama olmadı."
"Beni anlamadılar"
"Ben takımda herkesle iyi anlaşıyordum. Ben böyle biriydim. Benim beynimde bilgisayar var... İlk başta zorlandım. Sonra futbolcuları tanımaya başladım. Hangi oyuncuya nasıl pas atmalıyım, neler yapmalıyım diye kafamdaki bilgisayara kaydettim. Beni anlasalardı daha iyi işler yapabilirdik. Ama suçları yok. Onlar futbolu öyle öğrenmişler... Ben başlangıçta Partizan'da tüm taktikleri ve teknikleri her şeyi öğrendim. Avrupa'da Türkiye'de her takım bu dönemde artık aynı oyunu oynuyor. Özel bir futbol oynayan takım yok. Eskiden her takımın kendi oyun tarzı vardı. Şimdi ise yok."
Özal bana Türk pasaportu verdi
"Turgut Özal bana Türk pasaportu verdi. Cevad Prekazi ismiyle. Bu ilk oldu. Onu da hak ettim. Çünkü benim Türk futbolu için neler yaptığımı Turgut Özal net olarak gördü. Türk futbolu için neler neler yaptım. Bunun karşılığında Turgut Özal da bunu yaptı."
"Emre Akbaba'yı beğeniyorum"
"Türkiye'de takımlarda genellikle yabancılar oynuyor. Galatasaray'da Emre Akbaba'yı çok beğeniyorum. Süper bir futbolcu. Keşke onun yanında olsam ve kendisine bazı şeyleri anlatsam... Yüzde 50 daha iyi futbolcu olur ve onu Avrupa'dan herkes ister. Buna garanti veriyorum."
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