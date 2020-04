Efsane isimden dikkat çeken sözler: Ben olmasaydım Galatasaray şampiyon olamazdı

"Ben takımda herkesle iyi anlaşıyordum. Ben böyle biriydim. Benim beynimde bilgisayar var... İlk başta zorlandım. Sonra futbolcuları tanımaya başladım. Hangi oyuncuya nasıl pas atmalıyım, neler yapmalıyım diye kafamdaki bilgisayara kaydettim. Beni anlasalardı daha iyi işler yapabilirdik. Ama suçları yok. Onlar futbolu öyle öğrenmişler... Ben başlangıçta Partizan'da tüm taktikleri ve teknikleri her şeyi öğrendim. Avrupa'da Türkiye'de her takım bu dönemde artık aynı oyunu oynuyor. Özel bir futbol oynayan takım yok. Eskiden her takımın kendi oyun tarzı vardı. Şimdi ise yok."