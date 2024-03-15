Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki: "Fotoğrafın orjinali bu!"

Fenerbahçe-Union SG maçı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki mesajları atılıyor. İmamoğlu'na gelen tepki mesajlarının sebebi maçtan sonra yaptığı paylaşım. Sarı Lacivertli taraftarlar, 52 yaşındaki siyasetçinin Fenerbahçe'nin stadyumda gerçekleştirdiği Türk Devletleri ile ilgili konsepte saygı duymadığı ve bunu sansürlediği görüşünde.