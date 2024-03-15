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Spor

Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki: "Fotoğrafın orjinali bu!"

Fenerbahçeli taraftarlar, Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldıkları maçtan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bunun sebebi İmamoğlu'nun maç sonundaki paylaşımı.

01:34 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 01:35 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular, Union SG maçı öncesinde Türk bayraklarının altında böyle poz verdi.
Fenerbahçeli futbolcular, Union SG maçı öncesinde Türk bayraklarının altında böyle poz verdi.

Fenerbahçe-Union SG maçı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki mesajları atılıyor. İmamoğlu'na gelen tepki mesajlarının sebebi maçtan sonra yaptığı paylaşım. Sarı Lacivertli taraftarlar, 52 yaşındaki siyasetçinin Fenerbahçe'nin stadyumda gerçekleştirdiği Türk Devletleri ile ilgili konsepte saygı duymadığı ve bunu sansürlediği görüşünde.

Ekrem İmamoğlu, maçın bitiminin ardından yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcuların görselini paylaştı ve tebrik mesajı yazdı. Sarı lacivertli taraftarlar bu paylaşımda kullanılan fotoğrafın kesildiğini belirterek İmamoğlu'nu eleştirdi. Fenerbahçe'nin paylaştığı görselde futbolcular geniş açıdan çekilmiş ve tribündeki 16 Türk devletinin bayrağının dalgalandığı gösterilmeye çalışılmıştı.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili atılan bazı mesajlar;









#Fenerbahçe
#Ekrem İmamoğlu
#Union SG
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