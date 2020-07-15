Eljero Elia anlaştığı takımları açıkladı: Başakşehir izin vermedi

Medipol Başakşehir’in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giydiği dönemde çok genç olduğunu ifade eden Elia, “Serie A’ya geri dönmek ve herkese kendimi göstermek istiyorum. O zamanlar çok gençtim ve oynamak için sabırsızdım. 2017’de 18 yıl sonra Feyenoord ile şampiyonluğu kazandık. Şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım” dedi.

"Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım"

Transfer döneminde İtalya’dan iki kulüp ile anlaşmaya vardığını da dile getiren tecrübeli kanat, “Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya vardım. Ancak kulübüm fazla bonservis istedi ve gitmeme izin vermediler. Havaalanında uçuşu bekliyordum ancak kulüpler anlaşamadı ve uçağa binmedim” ifadelerini kullandı.

"İtalyan kulüpleriyle görüşüyoruz"

Başakşehir formasıyla şampiyonluğu kazanmak istediğini dile getiren Elia, “Başakşehir ile şampiyon olmak ve Avrupa Ligi’nde başarılı olmak istiyorum. O zaman nereye gideceğimi seçmekte özgür olacağım. Temsilcim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor, ancak hiçbir şey söyleyemem” şeklinde konuştu.

"24 yaşındaydım ve sabırsızdım"

Antonio Conte’nin Juventus’un başına geçmesinin 9 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiği Elia, Torino ekibine çok erken geldiğini belirtti. Tecrübeli kanat oyuncusu, şöyle konuştu: