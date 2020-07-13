Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftasında son derece kritik karşılaşmalar oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala henüz ne şampiyon belli oldu ne de küme düşen takımlar belli oldu. Bu haftanın en kritik mücadeleleri ise Denizlispor-Trabzonspor ve Konyaspor-Başakşehir maçları oldu.

Konyaspor, Başakşehir'i mağlup etti

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Hem ligin zirvesi için hem de küme düşme potası için son derece kritik olan mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda Miya, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Visca, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia attı.

Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a kaybetti

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.

Süper Lig canlı puan durumu

Süper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:



