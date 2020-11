Elmacık kemiği kırılan Harun Tekin'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe’nin dün Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadele sonrası suratına darbe alan ve elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, bugün ameliyat edildi. Operasyondan sonra durumunun iyi olduğu belirtilen 31 yaşındaki kalecinin, yüzündeki parçalı kırıkların stabil hale getirildiği açıklandı.

Bir gece daha hastanede kalacak olan Harun’un, 3 hafta sonra maske ile idmanlara başlaması bekleniyor.

Öte yandan pandemi nedeniyle sarı-lacivertli futbolcuların, Harun’u görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettikleri öğrenildi.

Fenerbahçe-Karagümrük maçında 6 gol (ÖZET) Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sportif direktör Emre Belözoğlu, eski futbolcu Selçuk Şahin ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da tribünden takip etti.Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, milli takımlarda yer alan oyuncuların yokluğunda Fatih Karagümrük karşısına, Harun Tekin, Serhat Ahmetoğlu, Lemos, Sadık Çiftpınar, Mikael Askarov, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Sinan Gümüş, Ademi ve Cisse ilk 11'ini çıkardı.Teknik direktör Şenol Can yönetimindeki Fatih Karagümrük ise müsabakaya, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Biglia, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Fatih Kurucuk, Ramazan Civelek, Sabo, Jimmy Durmaz ve Aatif Chahechouhe 11'iyle başladı. Gol düellosunda kazanan çıkmadıMüsabakanın 9. dakikasında kaleci Harun Tekin'in büyük hatasında Erik Sabo'nun golüne engel olamayan Fenerbahçe, 24. dakikada Cisse'yle beraberliği yakaladı.Sarı-lacivertliler, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu, 46. dakikada ise Ademi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 82. dakikada Alparslan Erdem, 85. dakikada ise Sobiech'in gollerine engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Serhat Ahmetoğlu, Harun Tekin, Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş, Mikael Askarov ve Diego Perotti oyundan çıkarken, bu isimlerin yerine Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız, Gürkan Başkan, Fatih Mert Çıtlık, Oytun Özdoğan ve Mame Thiam oyuna dahil oldu.Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti;Harun Tekin'İn elmacık kemiği kırıldıMüsabakanın 63. dakikasında kaleci Harun Tekin, Fatih Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Yüzüne darbe alarak sağ elmacık kemiği kırılan deneyimli file bekçisi, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in, Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiği kırıldı pic.twitter.com/kSyDVYYPmW— DHA Spor (@dhaspor) November 15, 2020 Fenerbahçe'de Enner Valencia koronavirüse yakalandı