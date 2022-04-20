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Spor Emre Akbabanın frikik golü geceye damga vurdu Rakip takımın başı döndü
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Emre Akbaba'nın frikik golü geceye damga vurdu: Rakip takımın başı döndü

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak transfer olan Emre Akbaba dikkat çekici bir performans sergiliyor. Milli futbolcu, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Sivasspor maçında attığı frikik golüyle gündem oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbabanın frikik golü geceye damga vurdu: Rakip takımın başı döndü
Emre Akbaba, Sivasspor maçında Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Emre Akbaba, Sivasspor ile oynanan kupa maçında attığı frikik golüyle sosyal medyada gündem haline geldi.

Takım arkadaşlarıyla birlikte şaşırtıcı bir frikik organizasyonuna imza atan Akbaba attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

  • Emre Akbaba, Alanyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 32 maçta 12 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Emre Akbaba'nın golü;
Alanyada ikinci perde

Alanya'da ikinci perde

İki ekip rövanş öncesi avantaj için sahada.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
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