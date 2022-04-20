Emre Akbaba'nın frikik golü geceye damga vurdu: Rakip takımın başı döndü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Ben de senin gibi sigarayı hiç sevmem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından TBMM'nin bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun, "Ben sigara kokusunu hiç sevmiyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diyerek yanıt verdi.