Emre Akbaba'nın frikik golü geceye damga vurdu: Rakip takımın başı döndü

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Emre Akbaba, Sivasspor ile oynanan kupa maçında attığı frikik golüyle sosyal medyada gündem haline geldi.
Takım arkadaşlarıyla birlikte şaşırtıcı bir frikik organizasyonuna imza atan Akbaba attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
- Emre Akbaba, Alanyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 32 maçta 12 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
İşte Emre Akbaba'nın golü;
🟠🟢 Aytemiz Alanyaspor 1🆚0 Demir Grup Sivasspor 🔴⚪️
⚽️ 6' Emre Akbaba pic.twitter.com/aHlxKrECib
🟠🟢 Aytemiz Alanyaspor 1🆚0 Demir Grup Sivasspor 🔴⚪️