Emre Belözoğlu'ndan oyunculara ciddiyet uyarısı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bugün sahasında oynayacağı Denizlispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertliler, Denizlispor’u yenerek hem iç sahadaki kötü gidişe son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra rahatsızlığı bulunan Nazım Sangare ve Papiss Cisse kadroda yer almayacak. Rahatsızlıkları geçen Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

6 isim sınırda

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugünkü maçta oynayıp; sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasında, 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanında oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Emre Belözoğlu takımın başında ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Geçen sezon sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, bu sezon başında sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğüne getirilirken, 25 martta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

"Oyun disiplininden kopmamalıyız"

Emre Belözoğlu, oyuncularla yaptığı toplantıda ciddiyet uyarısında bulundu. Denizlispor’un ligin son sırasında yer almasının kimseyi rehavete sürüklememesini isteyen ve hiçbir maçın mücadele etmeden kazanılmayacağını belirten Emre Belözoğlu, “Gençlerbirliği karşısında sahamızda aldığımız yenilgiyle bunun acı tecrübesini yaşadık. Artık ligin sonuna yaklaşıyoruz. Nisan ayında yoğun bir maç trafiği yaşayacağız. Futbolda 2-3 maçta her şey değişebilir. Her maça kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bizim için iyi sonuç değil. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Tüm maçlarda aynı konsantrasyonla sahada yer almalı ve oyun disiplininden kopmamalıyız” ifadelerini kullandı.

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SPOR Emre Belözoğlu rotayı çizdi



