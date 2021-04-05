Spor Emre Belözoğlundan oyunculara ciddiyet uyarısı
FUTBOL FUTBOL

Emre Belözoğlu'ndan oyunculara ciddiyet uyarısı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve teknik adam değişikliğine giden Fenerbahçe, bugün evinde ağırlayacağı Denizlispor’u yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlundan oyunculara ciddiyet uyarısı
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bugün sahasında oynayacağı Denizlispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Son 2 maçını kazanamayan sarı-lacivertliler, Denizlispor’u yenerek hem iç sahadaki kötü gidişe son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar’ın yanı sıra rahatsızlığı bulunan Nazım Sangare ve Papiss Cisse kadroda yer almayacak. Rahatsızlıkları geçen Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

6 isim sınırda

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugünkü maçta oynayıp; sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasında, 8 Nisan Perşembe günü Yeni Malatyaspor ile deplasmanında oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu takımın başında ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, bugün sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkacak. Geçen sezon sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, bu sezon başında sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğüne getirilirken, 25 martta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

"Oyun disiplininden kopmamalıyız"

Emre Belözoğlu, oyuncularla yaptığı toplantıda ciddiyet uyarısında bulundu. Denizlispor’un ligin son sırasında yer almasının kimseyi rehavete sürüklememesini isteyen ve hiçbir maçın mücadele etmeden kazanılmayacağını belirten Emre Belözoğlu, “Gençlerbirliği karşısında sahamızda aldığımız yenilgiyle bunun acı tecrübesini yaşadık. Artık ligin sonuna yaklaşıyoruz. Nisan ayında yoğun bir maç trafiği yaşayacağız. Futbolda 2-3 maçta her şey değişebilir. Her maça kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bizim için iyi sonuç değil. Kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Tüm maçlarda aynı konsantrasyonla sahada yer almalı ve oyun disiplininden kopmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu rotayı çizdi
SPOR
Emre Belözoğlu rotayı çizdi


Abone Ol Google News
Dördüncü pik olacak mı?

Dördüncü pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.
58 ile uyarı

58 ile uyarı

Bazı illerde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Karanlık zihniyetle mücadeleyi sürdüreceğiz

​Adalet Bakanı Gül'den darbe imalı bildiriye eleştiri

Günde birkaç kez ülke değiştiriyorlar.

​10 emekli amiral gözaltına alındı.

​104 emekli amiral darbe zihniyetini hortlattı.

​İmzacılar arasında tartışmalı isimler var.

​Son 19 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Ürdün’de darbe senaryoları

Ürdün’de darbe senaryoları

​Saray'da iç mücadele ve tasfiye var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.