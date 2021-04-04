Emre Belözoğlu rotayı çizdi

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda teknik adam olarak çıkacağı ilk maç olan Denizlispor mücadelesinin ilk 11’ini şekillendirdi. Belözoğlu’nun savunma kurgusunu bozmayı düşünmediği; Gökhan Gönül, Attila Szalai, Serdar Aziz ve Caner Erkin ile maça çıkmayı planladığı belirtildi.

Emre Belözoğlu orta sahada oynatacağı futbolcular konusunda ise kararsız. Milli takımdaki performansıyla öne çıkan Ozan Tufan’ın yeri garanti. Ön liberoda Luiz Gustavo ve Sosa arasında bir tercih yapacak olan genç spor adamı, forvet arkası pozisyonunda ise Pelkas’ı oynatacağı gelen haberler arasında.

Hücum üçlüsünde ise orta alanın sağında Osayi-Samuel, solunda Valencia’yı oynatmayı düşünen Emre Belözoğlu, ileri uçtaki tercihini maç günü yapacak. Genç çalıştırıcı, antrenmanda Senegalli golcü Mame Thiam ile Tanzanyalı forvet Samatta’yı dönüşümlü olarak as takımda deniyor. Emre Belözoğlu’nun Samatta’ya ilk 11’de görev vermesi yüksek ihtimal.

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Hedefi gösterdi

Kalan 10 maçta Fenerbahçe sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edecek. Şampiyon olunmazsa da Şampiyonlar Ligi vizesi alınması hedefleniyor.

“Ligde kalan 10 maçımız da final niteliğinde” diyen Belözoğlu, “Kalan maçlarda herkes büyük bir arzu ve istekle mücadele etmek zorunda. Hedefimize ulaşmak için tüm maçlarımızı galibiyetle kapatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

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