SÜPER LİG

​Emre Belözoğlu'ndan taraftarları duygulandıran açıklama

Emre Belözoğlu'ndan taraftarları duygulandıran açıklama

Süper Lig'in son haftasında Rizespor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu son kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Aktif futbolculuk hayatını sonlandıran Emre Belözoğlu, oynadığı son karşılaşmada fileleri havalandırırken mücadele sonrasında da taraftarları duygulandıran açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Fenerbahçe'de aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi.

Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti.

Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

Herkes hakkını helal etsin

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Emre Belözoğlu, taraftarları duygulandıran açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Benim için kolay olmayacak. Ailemden sonra en mutlu olduğum yer bu sahanın içindeydim. Her bir veda bir konuşmaya vesile. Futboldan kopmayacağım, futbolculuktan kopacağım. Herkes hakkını helal etsin. Allah herkese gönlünden ne geçiriyorsa onu nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde açıklama yapacağını belirten Emre Belözoğlu, "Duygusal konuşmaları yapmamayı tercih ediyorum. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili açıklama yapacağım. Maç bittikten sonra içeriye girip annemi aradım. Önce onunla helalleşmek istedim. Bu duygularımı 1-2 gün hazırlanıp aklı selim olarak konuşmak istiyorum. Futbolu gerçekten çok sevdim. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de çok güzel günler geçirdim" dedi.

  • "Kimseye bilerek kötülük yapmadım"
  • Hiçbir zaman kimseye bilerek kötülük yapmadığını belirten Belözoğlu, "İnsanım, hata yaptım çok. Ama Allah şahit, kimseye bilerek kötülük yapmadım. Kusurlarım mutlaka olmuştur, hatalarım devam edecektir ama kimseye kötülük yapmadım, yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe kazandı Rizespor küme de kaldı
Fenerbahçe kazandı Rizespor küme de kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 39. dakikada Emre Belözoğlu penaltıdan, 60. dakikada Rodrigues ve 90+6. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 3-1 kazandı. Rizespor'un tek golünü ise 53. dakikada Skoda attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. Rizespor ise 35 puanda kaldı. Kayserispor ve Malatyaspor'un da puan kaybetmesiyle beraber Rizespor ligde kaldı.Tahir Karapınar son maçına çıktıFenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla teknik sorumlu Tahir Karapınar görevini noktaladı. Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kalan maçlarda göreve soyunan Tahir Karapınar'ın A Takımdaki görevi sonlandı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta takımın başında yer alan Karapınar, yeni sezonda asıl görevi olan alt yapıya odaklanacak.Emre futbolculuk kariyerini sonlandırdıFenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti. Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.Fenerbahçe'de 8 eksikFenerbahçe, Rizespor maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo sakatlıkları sebebiyle, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson ise kart cezaları bulunmasından dolayı takımına yalnız bıraktı.Altyapıdan 5 isimFenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor maçına altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti. Karapınar, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Gürkan Başkan, Emre Nasuh ve Emir Miray Köksal'ı mücadelede yedek soyundurdu.Çaykur Rizespor'da 5 eksikÇaykur Rizespor ise Fenerbahçe maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Rizespor'da cezalısı bulunan Amedej Vetrih, Braian Samudio'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almadı.Allahyar ilk kez 11'deFenerbahçe'de İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, ligin son maçında ilk kez 11'de forma giydi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu başında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Allahyar, sarı-lacivertli formayla ilk kez Çaykur Rizespor maçında 11'de sahada yer aldı.İlk 11'lerFenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Rodrigues, Ömer Faruk, Allahyar.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, SkodaFenerbahçeli yıldız Belçika yolcusuGaleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini gol atarak sonlandırdı

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