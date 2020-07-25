​Emre Belözoğlu'ndan taraftarları duygulandıran açıklama

Fenerbahçe'de aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi.

Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti.

Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

Herkes hakkını helal etsin

Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Emre Belözoğlu, taraftarları duygulandıran açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Benim için kolay olmayacak. Ailemden sonra en mutlu olduğum yer bu sahanın içindeydim. Her bir veda bir konuşmaya vesile. Futboldan kopmayacağım, futbolculuktan kopacağım. Herkes hakkını helal etsin. Allah herkese gönlünden ne geçiriyorsa onu nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Hafta içinde açıklama yapacağını belirten Emre Belözoğlu, "Duygusal konuşmaları yapmamayı tercih ediyorum. 1-2 güne kadar bu konuyla ilgili açıklama yapacağım. Maç bittikten sonra içeriye girip annemi aradım. Önce onunla helalleşmek istedim. Bu duygularımı 1-2 gün hazırlanıp aklı selim olarak konuşmak istiyorum. Futbolu gerçekten çok sevdim. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Başakşehir'de çok güzel günler geçirdim" dedi.

"Kimseye bilerek kötülük yapmadım"

Hiçbir zaman kimseye bilerek kötülük yapmadığını belirten Belözoğlu, "İnsanım, hata yaptım çok. Ama Allah şahit, kimseye bilerek kötülük yapmadım. Kusurlarım mutlaka olmuştur, hatalarım devam edecektir ama kimseye kötülük yapmadım, yapmayacağım" ifadelerini kullandı.