SÜPER LİG

Fenerbahçe Rizespor 3-1 özet izle

Fenerbahçe kazandı Rizespor küme de kaldı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Haber Merkezi AA
Emre Belözoğlu gol sonrasında sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Emre Belözoğlu gol sonrasında sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 39. dakikada Emre Belözoğlu penaltıdan, 60. dakikada Rodrigues ve 90+6. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 3-1 kazandı. Rizespor'un tek golünü ise 53. dakikada Skoda attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. Rizespor ise 35 puanda kaldı. Kayserispor ve Malatyaspor'un da puan kaybetmesiyle beraber Rizespor ligde kaldı.

Tahir Karapınar son maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla teknik sorumlu Tahir Karapınar görevini noktaladı. Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kalan maçlarda göreve soyunan Tahir Karapınar'ın A Takımdaki görevi sonlandı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta takımın başında yer alan Karapınar, yeni sezonda asıl görevi olan alt yapıya odaklanacak.

Emre futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti. Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

39 yaşındaki Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında kendi kazandırdığı penaltıyı 39. dakikada gole çevirdi.
39 yaşındaki Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında kendi kazandırdığı penaltıyı 39. dakikada gole çevirdi.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Rizespor maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo sakatlıkları sebebiyle, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson ise kart cezaları bulunmasından dolayı takımına yalnız bıraktı.

Altyapıdan 5 isim

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor maçına altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti. Karapınar, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Gürkan Başkan, Emre Nasuh ve Emir Miray Köksal'ı mücadelede yedek soyundurdu.

Çaykur Rizespor'da 5 eksik

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Rizespor'da cezalısı bulunan Amedej Vetrih, Braian Samudio'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almadı.

Allahyar ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, ligin son maçında ilk kez 11'de forma giydi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu başında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Allahyar, sarı-lacivertli formayla ilk kez Çaykur Rizespor maçında 11'de sahada yer aldı.

İHA

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Rodrigues, Ömer Faruk, Allahyar.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu
Fenerbahçeli yıldız Belçika yolcusu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isterken, aynı zamanda teklif gelen oyuncuları da elden çıkarmak istiyor. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar.Yabancı basında yer alan haberler de, Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Nabil Dirar'ın Belçika ekiplerinden Club Brugge'a transfer olabileceği iddia edildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu da, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya sıcak bakıyor. Eşyalarını yolladıNabil Dirar hakkında yayınlanan haberlerin detayındaysa çok ilginç bir gelişmenin yaşandığı kaydedildi. Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini ifade edilen Nabil Dirar'ın eşyalarını Belçika'ya gönderdiği iddia edildi.Emre Belözoğlu ile kavga etmiştiBeşiktaş maçı öncesinde antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tartışma yaşadığı Nabil Dirar'ı idmandan kovduğu iddia edilmişti. Hatta Faslı futbolcunun da karşılık vermesi üzerine iki futbolcu arasında kavga yaşandığı öne sürülmüş ve sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada tartışma çıktığı ve teknik direktör Tahir Kapınar tarafından Dirar'ın tesislere gönderildiği kaydedilmişti.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuAli Koç'tan Alex açıklaması: Umarım bir gün takımın başına geçer📌F.Bahçe, 2020-21 sezonu kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı👉Dirar imzayı attı👉Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ile görüşmeler sürüyor👉Zajc ve Jailson’u isteyen kulüplerle masaya oturulacak👉Alper&#39;den kulüp bulması istendihttps://t.co/UQcKNxJl7f&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 12, 2019

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