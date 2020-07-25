Fenerbahçe kazandı Rizespor küme de kaldı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 39. dakikada Emre Belözoğlu penaltıdan, 60. dakikada Rodrigues ve 90+6. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 3-1 kazandı. Rizespor'un tek golünü ise 53. dakikada Skoda attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. Rizespor ise 35 puanda kaldı. Kayserispor ve Malatyaspor'un da puan kaybetmesiyle beraber Rizespor ligde kaldı.

Tahir Karapınar son maçına çıktı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla teknik sorumlu Tahir Karapınar görevini noktaladı. Sarı-lacivertli ekipte Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kalan maçlarda göreve soyunan Tahir Karapınar'ın A Takımdaki görevi sonlandı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta takımın başında yer alan Karapınar, yeni sezonda asıl görevi olan alt yapıya odaklanacak.

Emre futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı son kez giydi. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray'a transfer olan ve 1997 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Emre Belözoğlu, daha sonra İnter forması giydi. Belözoğlu daha sonra sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti. Süper Lig'in 2019-20 sezonunun son maçında Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktalayacak olan Emre Belözoğlu, 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli takımda sportif direktörlük koltuğuna oturacak.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Rizespor maçına 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Tolgay Arslan Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo sakatlıkları sebebiyle, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Jailson ise kart cezaları bulunmasından dolayı takımına yalnız bıraktı.

Altyapıdan 5 isim

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor maçına altyapıdan 5 ismi kadroya dahil etti. Karapınar, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Gürkan Başkan, Emre Nasuh ve Emir Miray Köksal'ı mücadelede yedek soyundurdu.

Çaykur Rizespor'da 5 eksik

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Rizespor'da cezalısı bulunan Amedej Vetrih, Braian Samudio'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Mohamed Abarhoun ve Aminu Umar zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almadı.

Allahyar ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, ligin son maçında ilk kez 11'de forma giydi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu başında TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Allahyar, sarı-lacivertli formayla ilk kez Çaykur Rizespor maçında 11'de sahada yer aldı.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Ferdi, Rodrigues, Ömer Faruk, Allahyar.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda