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Emre Mor: Kadıköy'ü hayal ediyorum

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen milli oyuncu Emre Mor'un transferinde sona yaklaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Emre Mor: Kadıköyü hayal ediyorum
Transfermarkt verilerine göre Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Menajeri İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertliler, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Emre Mor'un transferinde sona yaklaştı. Karagümrük ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Dün İstanbul'a gelen menajer, sarı-laciverti kulüp ile yapacağı görüşmenin ardından artık transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

"Kadıköy'ü hayal ediyorum"

Fenerbahçe'ye transferi için artık gün sayan Emre Mor'un yakın çevresine, "Fenerbahçe formasını giymeyi çok istiyorum. Kadıköy'ü hayal ediyorum" dediği iddia edildi.

  • Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 karşılaşmada süre alan Emre Mor, 6 gol ve 4 asistle oynadı.

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