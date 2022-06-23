Spor Emre Mor için teklif yapıldı
TRANSFER

Emre Mor için teklif yapıldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük formasıyla çıkışa geçen kanat oyuncusu Emre Mor'a resmi teklifte bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Emre Mor için teklif yapıldı
Emre Mor, Karagümrük'ün dışında Türkiye'de Galatasaray forması da giymişti.

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, yerli futbolcu transferinde atağa kalktı.

Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de yeni hedefin Emre Mor olduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıl formunu yeniden yükselten 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı.

  • Emre Mor, geride bıraktığımız sezon Karagümrük formasıyla 26 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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Emre Mor (@emre.mor9)'in paylaştığı bir gönderi

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