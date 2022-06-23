Emre Mor için teklif yapıldı

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Yargıtay'ın 'askeri öğrenciler' kararına destek veren CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'ya Nedim Şener'den tepki: Bir kere de şehitlerin yanında olun

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrencilere sosyal medya hesabından destek verdi. Söz konusu karardan 'umut verici' diye söz eden CHP'li Karaca'ya gazeteci Nedim Şener'den tepki geldi. Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karaca'ya "Bir kere de, FETÖ darbe girişimine karşı duran, milletvekilliği yaptığınız TBMM’yi kapanmaktan kurtaran bu aziz milletin; bu uğurda can veren 252 şehit ve 2.193 gazinin yanında durun." sözleriyle seslendi.