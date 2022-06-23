Emre Mor için teklif yapıldı

Takımı Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler, yerli futbolcu transferinde atağa kalktı.
Konyaspor'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'de yeni hedefin Emre Mor olduğu belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıl formunu yeniden yükselten 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Fatih Karagümrük'e resmi teklif yaptı.
- Emre Mor, geride bıraktığımız sezon Karagümrük formasıyla 26 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti.