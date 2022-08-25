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Fenerbahçe Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatıyor

Teknik direktör Jorge Jesus öncülüğünde Fenerbahçe'deki performansını yükselten ve attığı gollerle adından bahsettiren Enner Valencia, sarı-lacivertli takımla sözleşme görüşmeleri için masaya oturuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu ile yeniden sözleşme imzalanmak istiyor. Fenerbahçe'nin Valencia'ya yapacağı teklifin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencia Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek mi: Valencianın sözleşme detayları
Enner Valencia Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek mi: Valencia'nın sözleşme detayları

Bu sezon attığı gollerle sıkça adından söz ettiren Enner Valencia, bu performansının karşılığını yeni sözleşmeyle almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde bu sezon 6 karşılaşmada, 6 gol ve 1 asistle oynayan Ekvadorlu oyuncu, sarı-lacivertli takımla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Valencia ile sözleşme yenileyecek mi?

Fenerbahçe yönetiminin, Valencia'nın menajerini İstanbul'a davet ettiği ve sözleşme görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdan bu sezon 1.3 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmak istiyor.

Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

  • 28 Ağustos 2020 tarihinde Tigres'ten bedelsiz bir şekilde transfer edilen Enner Valencia'nın sözleşmesi, 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Süper Lig'de 3. haftanın 11'i
FOTOĞRAF 12
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Serkan Kırıntılı (Ümraniyespor): 8.5 puan
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Valentin Rosier (Beşiktaş): 8.1 puan
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Aaron Appindangoye (Sivasspor): 7.5 puan
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Alexis Perez (Giresunspor): 7.4 puan
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Lucas Lima (Başakşehir): 7.9 puan
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Berkay Özcan (Başakşehir): 8.6 puan
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Salih Uçan (Beşiktaş): 8 puan
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Lincoln Henrique (Fenerbahçe): 7.7 puan
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Saba Lobjanidze (Hatayspor): 7.4 puan
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Muhammet Demir (Konyaspor): 8 puan
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Enner Valencia (Fenerbahçe): 8.1 puan
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Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Süper Lig'de 3. haftanın 11'i
Futbol istatistik sitesi WhoScored, verimlilik puanlarına göre Süper Lig'de 3. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'den ikişer futbolcu kadroda yer aldı. Haftanın futbolcusu Berkay Özcan oldu. Karagümrük maçındaki performansıyla dikkati çeken Kevin N'Koudou'nun kadroda olmaması ise şaşkınlığa neden oldu.


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