Fenerbahçe Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatıyor

Bu sezon attığı gollerle sıkça adından söz ettiren Enner Valencia, bu performansının karşılığını yeni sözleşmeyle almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun sisteminde bu sezon 6 karşılaşmada, 6 gol ve 1 asistle oynayan Ekvadorlu oyuncu, sarı-lacivertli takımla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Valencia ile sözleşme yenileyecek mi?

Fenerbahçe yönetiminin, Valencia'nın menajerini İstanbul'a davet ettiği ve sözleşme görüşmelerinin kısa süre içerisinde başlayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımdan bu sezon 1.3 milyon euro kazanan 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmak istiyor.

Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

28 Ağustos 2020 tarihinde Tigres'ten bedelsiz bir şekilde transfer edilen Enner Valencia'nın sözleşmesi, 30 Haziran 2023 yılında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro.

Fenerbahçe, Enner Valencia ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) August 24, 2022