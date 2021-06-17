Eriksen'e kalp pili takılacak

Eriksen'in sahalara dönmesinin zor olduğu konuşuluyor.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuya bir çeşit kalp pili takılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Kalbindeki ritim bozukluğunu giderebilmek için Eriksen'e ICD cihazı takılmasına karar verildi" denildi.

ICD nedir?

"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)’den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.

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